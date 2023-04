Scontro sulla via Emilia Muore muratore di 38 anni, ferito l’autista del camion

Spread the love

Spaventoso incidente stradale ieri mattina sulla SS9 variante della via Emilia nel territorio di Anzola. Il bilancio è di un automobilista modenese morto sul colpo, di un camionista ferito in maniera non grave e di camperista illeso. La vittima è un cittadino tunisino Rebai Najmeddine, 38 anni, residente a Modena, di professione muratore per conto di una ditta edile di Molinella. L’incidente, che ha visto coinvolti un’automobile Fiat Punto guidata dal tunisino, un autoarticolato e un camper in maniera marginale, si è verificato intorno alle 11 e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del magrebino, i vigili del fuoco, i carabinieri della locale stazione per i rilievi di rito, la polizia locale del servizio unificato Anzola – Sala e addetti dell’Anas

IL RESTO DEL CARLINO