Il centro paralimpico finisce nello scontro tra Eur spa e Campidoglio sull’ex Velodromo

Da una parte Roma Capitale che aspetta di entrare in possesso di alcuni terreni, dall’altra Eur Spa (al 90% del ministero delle finanze e al 10% del Comune) che vorrebbe edificare nell’area dell’ex Velodromo portando a termine un progetto urbanistico per il quale è stata già depositata nel 2017 una richiesta di permesso a costruire. In mezzo il Comitato Italiano Paralimpico presieduto da Luca Pancalli, che vorrebbe concludere la Cittadella Paralimpica di Tre Fontane come da progetto, ma non può perché chi di dovere non si mette d’accordo sulla cessione dell’area interessata.

