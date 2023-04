Progetti: il volto contemporaneo di Roma nel palazzo Green Island all’EUR

Spread the love

Green island, fabbricato che si trova a Roma in viale dell’Oceano Pacifico all’EUR, è stato ideato in base a una nuova concezione: posizionare il benessere dell’individuo al centro del progetto, per rendere il fabbricato fruibile anche negli spazi outdoor. Il verde è grande protagonista, sia all’interno, grazie alle corti stile giardino d’inverno, sia all’esterno grazie alle terrazze, e circonda interamente il cubo dorato che si presenta all’occhio dei romani innovativo dal punto di vista del design, rispetto al costruito esistente nel quadrante sud ovest della Capitale, sebbene in linea con alcuni edifici iconici.

I 13.200 metri quadrati si ergono in quattro piani fuori terra, interamente circondati da balconi che ne tagliano la sagoma orizzontalmente, con un gioco di vuoti e pieni che si ricollega infatti agli altri edifici noti dell’EUR, come il Colosseo quadrato non distante. L’elegante impatto del cubo dorato è dato dal sapiente trattamento delle superfici, infatti l’alluminio trattato con pellicola e la vernice sublimatica gli conferiscono la lucentezza e le sfumature simili al bronzo, rievocando la ricchezza dei materiali di tradizione romana che rendono ancora più interessante l’alternanza di luci ed ombre date dallo sbalzo dei terrazzi e dalla presenza del verde.

