Uno schianto fatale Paracadutista muore finendo contro un albero L’ipotesi di un malore

Spread the love

Si è schiantato su un albero nel giardino di una villa a quasi due chilometri di distanza dal punto dove avrebbe dovuto toccare il suolo. Il vento potrebbe avere avuto un ruolo fondamentale nella tragedia consumatasi ieri mattina in via Tullio Cristiani a Orentano, frazione di Castelfranco di Sotto, in Provincia di Pisa, al confine con Altopascio. Gianluca Spina, 49 anni, originario della Calabria, sposato, senza figli, sottufficiale di stanza a Siena al 186° Reggimento della Folgore, è deceduto poco dopo le 10 durante una esercitazione.

Il corpo è stato ritrovato almeno due ore dopo dai proprietari della villa, tra la stradina del giardino e l’albero. I due sono i fratelli Marco e Silvia Banti, molto conosciuti nella Piana lucchese poiché organizzano eventi e sono titolari di un noto atelier di moda sulla via Romana. Sebbene sotto choc, hanno lanciato immediatamente l’allarme sperando che l’uomo si potesse ancora salvare.

Sul posto in breve tempo sono giunti i carabinieri, il personale del 118 con varie ambulanze, i vigili del fuoco.

LA NAZIONE