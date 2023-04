L’influenza dell’Arte nella vita quotidiana

Spread the love

MARA KAR

L’arte non è per tutti, ma è per molti. Significativamente arriva ovunque senza che tanti prendano coscienza

della sua presenza. Chiedetemi cosa posso fare per voi, e vi disegnerò un percorso artistico, fatto di quadri,

fotografie o sculture, di vivido immaginario in qualunque luogo vogliate inserirlo.

Esprimo in modo tangibile matericamente o fotograficamente tutto ciò che secondo voi può condurvi verso

una migliore giornata, una migliore riflessione o una migliore visione di voi stessi.

Un ritratto, ad esempio, può essere un veicolo per guidare la riflessione su di voi da parte di un’altra

persona, che a sua volta vi guarda e scopre un lato più nascosto e piacevole al quale può soggiacere.

Io ritengo che la forza dell’arte sia così potente da coinvolgere fisicamente gli esseri umani ad una

partecipazione positiva ed attiva a qualunque tipo di incontro, privato e non. Scrivetemi e venitemi a trovare nel mio atelier.

Vedremo insieme come posso aiutarvi a migliorare la vostra strada, privata o aziendale. Non abbiate paura di osare

l’esposizione di qualcosa di unico, perché sarà il vostro veicolo interiore di prima comunicazione.

“Ho voluto esprimere con questa tecnica fotografica con elaborazione digitale, il carattere aperto ed inclusivo di Valentina – ha sottolineato Maria Kar – che abbraccia senza muri la vita e le persone, donandole fortuna e serenità. Un prezioso contributo è stato dato dal trucco di Claudia Astolfi”.