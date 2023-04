Napoli, i Vigili del fuoco alla cerimonia di commemorazione nell’aula del Consiglio Regionale Campania

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Quest’oggi si è tenuta a Napoli, in Consiglio regionale della Campania, la cerimonia commemorativa del 41esimo anniversario dell’uccisione dell’assessore regionale Raffaele Delcogliano e del suo autista e collaboratore Aldo Iermano, vittime del terrorismo politico il 27 aprile 1982. Con Legge Regionale 18/2022 il Consiglio regionale della Campania ha deciso di onorare la memoria dei Caduti, legando il loro estremo sacrificio all’impegno quotidiano di chi opera e si distingue all’interno dei Corpi della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, premiando ogni anno 12 uomini dello Stato, scelti tra i più meritevoli per azioni di soccorso e di coraggio compiute sul territorio regionale campano

Hanno presieduto la cerimonia il presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero ed il Direttore regionale della Campania ing. Emanuele Franculli, che ha rappresentato il capo del Corpo Nazionale ing. Guido Parisi.

Presso la Sala della Biblioteca Delcogliano sono stati premiati per i Vigili del Fuoco il V.E. Carmine Galasso (Avellino), il V.E. Antonio Formisano (Caserta), Il V.C. Raffele Aragri (Napoli), il C.R.E. Rosario Martusciello (Dir. Campania) per essersi distinti in azioni meritevoli, sia in servizio che liberi dal servizio .

Presente anche il questore di Napoli ed i dirigenti dei vigili del fuoco della Regione Campania.

