VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento ieri sera alle ore 23.40 in Cantù Via Monte Baldo per incidente stradale, 1 vettura coinvolta, 2 persone ferite in modo non grave, entrambe trasferite in ospedale. Si segnala un grosso sversamento di olio e liquidi sulla sede stradale che ha richiesto una attenta bonifica da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Cantù intervenuti con una squadra