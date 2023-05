Incidente oggi a Ferrara, muore in un frontale in via Pomposa

Spread the love

Ferrara, 3 maggio 2023 – Muore in un frontale. La tragedia è successa nella mattinata odierna verso le 9 sulla via Pomposa dopo alcuni km dal ponte ‘Bigoni’. Secondo una prima ricostruzione, in fase di accertamento, un’autovettura Classe A grigia stava procedendo in direzione Ferrara, quando improvvisamente ha invaso la corsia opposta dove sopraggiungeva in direzione opposta un furgone. Il conducente di quest’ultimo, nel tentativo di evitare lo scontro frontale, ha cercato di frenare bruscamente, ma nulla ha potuto.

Un impatto molto violento dove a perdere la vita è stato il conducente della Classe A. Sul posto la polizia locale che sta procedendo per i necessari rilievi del caso, oltre a deviare il traffico. In loco ambulanza del Seum118 con il personale sanitario che ha accertato il decesso dell’uomo, presenti anche carabinieri e vigili del fuoco.

