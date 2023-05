VIDEO – Ancora un deposito di combustibile a fuoco in Russia

Spread the love

arili di olio combustibile hanno preso fuoco, esplodendo, nel villaggio di Tashla, nel distretto Shpakovsky della regione di Stavropol, ai margini settentrionali del Caucaso, in Russia. L’incendio, secondo quanto riferiscono i media locali e l’agenzia di stato russa Tass, sarebbe avvenuto presso un impianto di produzione di calcestruzzo. L’area andata a fuoco si estende per 500 metri quadri. I vigili del fuoco avrebbero spento il rogo e nessuno sarebbe rimasto ferito. È il terzo caso confermato di incendio che coinvolge depositi di combustibile in territorio russo tra il 3 e il 4 maggio. Il 29 aprile scorso era invece successo a Sebastopoli, in Crimea.

RAINEWS.IT

VIDEO