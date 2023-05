VIDEO – Attacco al Cremlino, droni su Mosca: analisi video, cosa dicono esperti

Spread the love

(Adnkronos) – La Russia accusa l’Ucraina di aver cercato di uccidere il presidente Vladimir Putin con l’impiego di droni per colpire il Cremlino. Incursioni di droni in territorio russo sono state attribuite in passato ad attori ucraini o partigiani russi. Difficilmente si saprà con certezza cosa sia accaduto nelle scorse ore (Video). Samuel Bendett, esperto di droni dell’US Center for Naval Analyses citato dal Guardian, ha sottolineato come dal video del secondo drone “sembra” che l’apparecchio “abbia ali sottili”, particolare che – evidenzia il giornale – farebbe pensare a un attacco da parte di un operatore “consolidato”, anche se non necessariamente un attore statale, con l’impiego di un drone come il Mugin-5 di fabbricazione cinese, un velivolo senza pilota ad ala fissa da 9.500 dollari. Tecnicamente apparecchi come questo possono volare per sette ore, rendendo possibili operazioni a lungo raggio. Sono i droni contro cui hanno puntato il dito fonti russe alla fine del mese scorso per l’attacco alla città di Sebastopoli, in Crimea, ricorda il Guardian.

ADNKRONOS

VIDEO