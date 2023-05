Spread the love

Gaza City, 3 mag. (askanews) – L’esercito israeliano ha colpito con diversi attacchi aerei la Striscia di Gaza, in una escalation di violenza dopo la morte per sciopero della fame di un palestinese in un carcere israeliano.

L’uomo, 45 anni, si chiamava Khader Adnan, era un membro del movimento islamista palestinese Jihad islamica ed era in sciopero della fame da 80 giorni.

NOTIZIE.IT