Spento l’incendio alla Green Asm di Nera Montoro, scatta l’ordinanza: divieti nel raggio di tre chilometri

Spread the love

Fiamme nella notte tra sabato e domenica alla Green Asm di Nera Montoro (Narni), azienda che opera nel campo della biodigestione e compostaggio dei rifiuti, in una zona industriale che, anche per quell’impianto, è sempre monitorata dai residenti che ne subiscono i cattivi odori. Il rogo è divampato intorno alle 2 all’esterno della struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e in mattinata, spento l’incendio, sono scattate le operazioni di smassamento e raffreddamento del materiale.

umbria24.it