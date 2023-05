Furti di carburante in Ama, spariti 300mila litri di gasolio. Fari su oltre 2000 dipendenti

Spread the love

Carburante sottratto per un totale di 294mila litri. Diciotto dipendenti a rischio processo, sette che hanno già patteggiato, ma soprattutto altri 2064 coinvolti che, secondo le carte della procura, avrebbero usufruito in un modo o nell’altro del sistema messo in piedi per rubare gasolio.

Sono i numeri dello scandalo furti di carburante in Ama che oggi riempie le pagine di cronaca giudiziaria di Messaggero e Corriere della Sera. Un’inchiesta che sarebbe nelle sue fasi iniziali, ma che ha già evidenziato numeri impressionanti, tali da portare Ama a prendere provvedimenti quali i licenziamenti e il cambio nella procedura di rifornimento.

Secondo quanto emerso i coinvolti rifornivano i mezzi dell’azienda ai distributori interni agli stabilimenti. Quindi partivano per andare a raccogliere i rifiuti ma, nel frattempo, scaricavano la benzina nelle loro taniche per fare il pieno nelle loro auto private. A scoperchiare il meccanismo e dare il via alle indagini le anomalie – poi accertate dal consulente tecnico del pm Carlo Villani – nelle transazioni legati alle card aziendali. Operazioni su diversi mezzi (anche guasti e in riprazione), a distanza di tempo brevissima.

ROMATODAY