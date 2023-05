Roma: Pugliese di “Italia del Meridione” dice no al sindaco Gualtieri

Spread the love

Italia del Meridione dice no alla Ztl fascia verde. E’ quanto dichiarato da Pugliese dirigente del partito. La Roma che vuole Gualtieri fa acqua da tutte le parti, non è una città ecologica, ma rischia di essere una città fatta su misura per pochi e per ricchi.

I romani non possono permettersi l’acquisto di un’auto elettrica e per questo non possono essere costretti a starne fuori. Il risultato di un provvedimento come questo, neppure accompagnato da un investimento significativo per la mobilità e il trasporto pubblico, sembrerebbe a dir poco una follia discriminante.

L’estensione della ZTL voluta dal sindaco Gualtieri prevede il divieto di circolazione a decine di migliaia di auto su una gran parte delle strade dalle 7.30 del mattino alle 20.30 di sera in tutti i giorni feriali. La traccia è segnata:dato che le sanzioni ultra-milionarie dettate dall’Unione europea riguardano soprattutto il diossido di azoto (NO2), l’inquinante emesso in massima parte dai veicoli diesel, per non incorrere in multe ancora più salate a carico delle tasche dei cittadini romani e laziali qualsiasi deroga dovrà andare a incidere sullo stesso agente inquinante, quindi sulle caldaie.

Questo vuol dire che permettere, ad esempio, ai diesel Euro 4 di circolare anche da novembre a marzo, il periodo di funzionamento dei varchi, significherebbe abbassare tramite ordinanza i riscaldamenti in scuole, edifici pubblici, case popolari e abitazioni private per non compromettere il taglio delle emissioni.

La nuova ghigliottina green, così definita da molti cittadini della capitale, taglia fuori persino i mezzi euro 4. Alla fascia verde che copre i due terzi del territorio romano all’interno del GRA, potrebbero accedere soltanto i fortunati possessori di vetture di ultima generazione. Tutti gli altri cittadini invece dovrebbero pagare un ulteriore costosa tassa chiamata ecopass. Per tutti gli altri tacco e suola e grandi camminate a piedi. Italia del Meridione dice no a questa follia, sarebbe opportuno invece considerare seriamente il problema dei rifiuti e la pulizia della città per rispetto ai cittadini elettori e per questioni di coerenza alla bellezza per la città più bella al mondo.