Esplode l’auto parcheggiata nel garage: proprietario sbalzato in aria, è gravissimo

Spread the love

Un uomo di 55 anni, pare un clochard, è rimasto gravemente ferito in seguito all’esplosione della sua auto avvenuta oggi in un garage parcheggio sotterraneo, vicino all’autostazione dei pullman di Pavia. Subito soccorso dagli operatori del 118, è stato rianimato sul posto e trasportato d’urgenza al Policlinico San Matteo dove è stato giudicato in codice rosso.

Dai primi accertamenti sembra che si tratti di un senza fissa dimora che viveva nel parcheggio privato, dove si introduceva abusivamente, a bordo della sua vettura, una vecchia Chevrolet di colore grigio dove teneva anche una bombola a gas per cucinare. È l’auto che oggi è esplosa, scaraventando l’uomo a una quindicina di metri e provocandogli ferite molto serie. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per domare l’incendio

LEGGO.IT