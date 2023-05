Isola del Liri, vigli del fuoco salvano un gattino e lo adottano

Spread the love

Quando il lieto fine esiste. Alle 17 di ieri, 12 maggio, i vigili del fuoco del distaccamento di Sora sono intervenuti nel comune di Isola del Liri (FR) per il recupero di un cucciolo di gatto scivolato all’interno di un tombino.

I soccorsi sono stati richiesti da alcuni bambini che mentre giocavano per strada sono rimasti incuriositi dal miagolio del piccolo felino che chiedeva aiuto.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno trovato il cucciolo impaurito ed impossibilitato a risalire il tombino a causa della sua chiusura di protezione e del tubo di plastica di scolo che attraversava la fessura.

Per il recupero in sicurezza del felino è stata necessaria la rimozione della copertura di protezione e l’utilizzo del cappio (innocuo e doverso vista la situazione) per animali di piccola taglia.

L’intervento è durato circa un’ora ed è stata necessaria la chiusura parziale del tratto di strada interessato.

Non essendo stato individuato il padrone del felino, il cucciolo è stato adottato da un vigile del fuoco intervenuto.

