La crisi del Superbonus: crollano lavori e investimenti. Nei condomini è stato un flop

Milano – Poco più di 13,5 miliardi investiti. Di questi sono 13,3 quelli ammessi a detrazione (11 miliardi sui lavori già conclusi), con un costo per lo Stato superiore ai 2 miliardi. Sono i numeri della manovra Superbonus 110% in Lombardia, la maxi-agevolazione fiscale introdotta nel 2020 nel Decreto Rilancio (Governo Conte) per aiutare l’edilizia a risollevarsi dopo la crisi e favorire la riqualificazione del patrimonio immobiliare.

Secondo i dati aggiornati al 30 aprile di Enea – l’ente pubblico che opera nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle nuove tecnologie sotto la vigilanza del Ministero della transizione ecologica – il numero di pratiche non cresce quasi più. La Lombardia è stata la regione dove la flessione si è avvertita di più: +0,9% contro il +5,2% di marzo. La stagione del boom sembra finita, complice anche la progressiva riduzione del beneficio fiscale decisa dal Governo Meloni, con un calo che porterà la detrazione dal 110% al 65% nel 2025.

