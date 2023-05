La politica sociale di Papa Francesco e Meloni – Giorgia Meloni vestita di bianco accanto al Papa: un errore di dress code?

Spread the love

Sul palco dell’Auditorium della Conciliazione di Roma, in occasione degli Stati Generali della Natalità, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sfoggiato un lungo cappotto bianco, strutturato e minimale, per sedere accanto a Papa Francesco, che indossava il tradizionale abito talare. Il risultato è stato uno strano effetto coordinato: a un rapido colpo d’occhio, la presidente e il pontefice sembravano vestiti allo stesso modo. Non a caso, persino il pontefice lo ha fatto notare con una battuta sulla mise della premier: “Oggi siamo vestiti uguali”, ha dichiarato in tono scherzoso alla fine del convegno.



Puntare sul bianco per incontrare il Papa non è una scelta particolarmente felice: pur non trovandosi in Vaticano, dove vige un dress code che richiede di optare per una precisa gamma cromatica, l’abbigliamento candido di fronte al pontefice è una possibilità che spetta solo alle regine e alle consorti dei re di religione cattolica.

