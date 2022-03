Dal 1° aprile al ristorante basta il green pass base. Lavoro, cosa cambia per gli over 50

Spread the love

ILSOLE2ORE.COM – urly.it/3mfrh

Over 50 e forze dell’ordine subito al lavoro con il tampone. Dal 1° aprile basta il green pass base (vaccimo, guarigione o tampone), anche al ristorante al chiuso. I docenti no vax tornano a scuola ma adibiti a mansioni diverse dall’insegnamento. Sono alcune delle novità del testo del decreto legge Covid 24/2022 (“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di giovedì 24 marzo a una settimana dal via libera del Cdm.

Via all’obbligo di green pass dal 1° maggio

Il decreto ha ottenuto il via libera del Consiglio dei ministri giovedì 18 marzo. E ha delineato le tappe verso il ritorno alla normalità dopo oltre due anni di pandemia, con lo stop confermato da maggio del certificato verde, sia nella versione “base” (basta il tampone negativo) sia in quella “super” (solo vaccino o guarigione) nei luoghi al chiuso, con l’eccezione delle visite degli ospedali e nelle Rsa.