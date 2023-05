Interventi sul territorio comasco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente in corso di espletamento in Como via Varesina per incidente con autoveicolo che ha impattato contro un ponteggio. Una donna ferita alla cure del 118

soccorso tecnico urgente alle ore 18:20 in Olgiate Comasco Sp 23 Lomazzo Bizzarone per incidente stradale, coinvolte 4 vetture con due feriti (una persona incastrata)

In posto due squadre VVF

70 vigili del fuoco della Lombardia con 40 mezzi stanno operando nelle province di Forlì, Ravenna e Bologna in supporto ai colleghi in relazione alle avverse condizioni meteo che interessano l’Emilia Romagna