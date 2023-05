Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

In considerazione dell’emergenza in corso di cui all’oggetto, dalle ore 20:00 di martedì 16 maggio 2023 si

dispone l’attivazione in assetto S1 della Sala Crisi nazionale, con le funzioni di ICS che si riportano in

Allegato 1.

A partire dalle ore 08:00 di mercoledì 17 maggio si dispone il passaggio in assetto S2, secondo il prospetto in

Allegato 2.