Terremoto di magnitudo 3,6 nel nordest della Sicilia seguito da altre due scosse di minore intensità

Trema la terra in Sicilia. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata 17 minuti dopo la mezzanotte nel nordest della Sicilia. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 37 chilometri di profondità ed epicentro a 8 chilometri da Maniace (in provincia di Catania) e a 9 da Floresta (nel Messinese). Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose.

LA REPUBBLICA