Un decesso ed un ferito per incidente stradale – secondo incidente podisti gravemente feriti

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente ieri sera alle 20.30 per incidente stradale, frontale tra due auto, in Binago sulla SS 342 viale Como. Si segnala un deceduto ed una persona ferita gravemente

Intervento in Erba via Alserio vicino il cimitero alle 10.50 circa per impatto tra due auto con coinvolgimento di due podisti investiti, uno dei quali ferito in condizioni gravi. In posto 118 e vigili del fuoco distaccamento Erba