Golfo Aranci: travolto dalla motozappa, sul posto il 118 e i vigili del fuoco

VIGILI DEL FUOCO

ntorno alle 12.00 i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in via Cala Moresca, a Golfo Aranci, per soccorrere una persona travolta dalla sua motozappa. Gli operatori hanno supportato il personale del 118 che ha provveduto a trasportarlo all’ospedale di Olbia a causa di serie lesioni agli arti inferiori.

