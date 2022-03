Avellino, fine settimana funestato da diversi incidenti stradali

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Tre giornate difficili per i Vigili del Fuoco di Avellino, impegnati in tre gravi incidenti stradali avvenuti sul territorio provinciale.

Il primo si è verificato intorno alle 19.00 di venerdì 25 marzo al Km.18,700 dell’autostrada A 16 Napoli – Canosa, in direzione Napoli, tra i caselli autostradali di Baiano e Tufino. Sette autovetture sono rimaste coinvolte in un grosso tamponamento a catena: nel violento impatto, un uomo e una donna sono rimasti rimanevano incastrati nell’abitacolo della loro auto, ed è stato necessario tagliare le lamiere contorte per estrarli. Per l’uomo, purtroppo non c’è stato nulla da fare. In totale i feriti sono stati otto, trasportati all’ospedale Moscati di Avellino dai sanitari del 118. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza e durante le operazioni di soccorso la corsia in direzione Napoli dell’importante snodo autostradale è rimasto chiuso al traffico, con gravi ripercussioni sulla circolazione.

Sabato 26 marzo, alle 17 il secondo, grave incidente stradale. Sulla strada statale 90, la statale delle Puglie, nel territorio del comune di Savignano Irpino, un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada. È intervenuta la squadra del distaccamento di Bisaccia che ha collaborato col personale medico nell’assistenza al ferito e ha diretto l’atterraggio e il decollo dell’eliambulanza che ha trasportato il malcapitato all’ospedale Moscati di Avellino. L’uomo di 47 anni, originario di Bari, è purtroppo deceduto.

Il terzo incidente stradale è avvenuto subito dopo l’una di domenica 27 marzo, sul raccordo autostradale Avellino Salerno. Un’autovettura diretta ad Avellino ha sbandato mentre percorreva la galleria del monte Pergola, andando a sbattere violentemente contro le pareti del tunnel. Il ragazzo alla guida è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale Moscati di Avellino. I Vigili del fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area dell’incidente. Durante le operazioni di soccorso la corsia in direzione Avellino è rimasta chiusa.