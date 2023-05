Bimbo di 5 anni schiacciato e ucciso da un trattore mentre gioca nei campi vicino casa

Spread the love

È bastato un attimo di distrazione, come racconta il Resto del Carlino, perché una domenica di gioia si trasformasse in tragedia immane. A guidare il trattore c’era un vicino di casa. Si indaga per capire la dinamica dell’investimento avvenuto nelle campagne tra Argenta e Portomaggiore, non lontano da Conselice che – in provincia di Ravenna – è stata colpita nelle stesse ore dal dramma dell’alluvione. Quando il conducente del mezzo agricolo si è accorto di quanto accaduto, ha allertato i soccorsi.

Il piccolo è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Bologna. Ma le sue condizioni erano disperate. Dopo un breve ricovero in rianimazione il bimbo è morto. Indagano i carabinieri della compagnia di Portomaggiore.

