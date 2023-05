Tampona un’auto sull’A13, scende per verificare i danni e viene investito: un morto e tre feriti

Spread the love

MOSELICE – Drammatico incidente poco prima delle 22 di martedì 23 maggio lungo l’autostrada A13 Bologna-Padova. In uno schianto che ha coinvolto tre veicoli una persona è deceduta e una seconda è stata estratta dalle lamiere in condizioni gravi, trasferita d’urgenza all’ospedale di Padova. Altre due persone sono rimaste ferite nell’incidente. L’incidente è avvenuto sulla A13 direzione nord all’altezza del comune di Due Carrare tra i caselli di Monselice e Terme Euganee. C’è stato un tamponamento tra un’Audi e una Smart. Il passeggero dell’Audi, un cittadino cinese di 48 anni, già colpito dall’ordine di espatrio da parte del questore di Prato, è sceso per sincerarsi dei danni. In quel preciso momento in cui è smontato dall’auto è sopraggiunta una Mercedes condotta da un padovano di 63 anni che lo ha investito mortalmente. L’incidente è avvenuto tra i caselli di Monselice e Terme Euganee, a poca distanza da quest’ultimo, in direzione nord. Sul posto sanitari del Suem, vigili del fuoco e polizia stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 3.

