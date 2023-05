In fiamme un palazzo nel centro di Sydney: le pareti dell’edificio crollano – Video

Spread the love

Dura battaglia dei vigili del fuoco per domare un enorme incendio che è divampato giovedì in un edificio di sette piani nel centro di Sydney, non lontano dalla stazione ferroviaria.

Le riprese aeree mostrano le fiamme che hanno già invaso l’edificio, apparentemente disabitato, e alcune pareti esterne che crollano.

Un portavoce della polizia del Nuovo Galles del Sud ha dichiarato che al momento non sono stati segnalati feriti.

I servizi di emergenza hanno isolato l’area mentre i vigili del fuoco cercavano di circoscrivere il rogo che minacciava di estendersi agli edifici circostanti che nel frattempo erano stati evacuati.

Ancora non è chiaro cosa abbia causato l’incendio che, comunicano i vigili del fuoco australiani, è stato infine contenuto.

RAINEWS

VIDEO