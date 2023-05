Roma, paura sulla Tiburtina: lingue di fuoco dai tombini

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata di ieri, intorno alle 12, un rogo è divampato sulla Tiburtina, all’angolo con via del Portonaccio, in una galleria di servizi, bruciando alcuni cavi interrati. Un fumo denso e alte lingue di fiamme sono fuoriusciti dai tombini, provocando allarme e disagi al traffico: la via Tiburtina, infatti, è stata infatti chiusa in via precauzionale in entrambi i sensi di marcia. Sul posto la Sala Operativa del comando di Roma ha inviato due squadre, un’autobotte, il Carro Schiuma e il CRRC ( Carro Rilevamento Chimico Radioattivo). Per fortuna non ci sono persone coinvolte