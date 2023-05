Campus Biomedico Roma, dove la Scienza incontra l’essere uman

Spread the love

Far emergere le proprie passioni per trasformare la scelta universitaria in un progetto di vita. La visione dell’Università Campus Bio-Medico di Roma è da sempre centrata sulla persona: formare laureati di qualità, futuri professionisti capaci ma soprattutto persone consapevoli. Con il motto “La Scienza per l’Uomo”, i suoi 14 corsi di laurea e un rapporto di un professore ogni 14 studenti, l’ateneo della Capitale punta a offrire un’esperienza formativa integrale di crescita culturale, professionale e umana all’interno delle sue strutture di insegnamento, ricerca e assistenza. Ogni giorno studiano qui quasi 3.000 italiani e stranieri, di cui il 62% sono donne. Più di 600 specializzandi si formano sul campo nel nostro Policlinico Universitario e in altre strutture, e ogni giorno vi insegnano più di 180 docenti.

