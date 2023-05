Il caso Rai finisce alla Ue, gli atti sul pluralismo violati dalle nomine

Spread the love

Se già prima l’Italia avrebbe dovuto fare più sforzi per garantire il pluralismo, ora con il governo Meloni la Rai si allontana sempre più dalla direzione che invece sta prendendo l’Unione europea, impegnata come non mai per garantire la libertà dei media.

Mentre la Commissione Ue porta avanti lo European Media Freedom Act, palazzo Chigi attacca i giornalisti e vuole imporre «una nuova narrazione». Piovono lettere di allerta sul caso Rai, come quella della spagnola Riba, e arriveranno interrogazioni dal campo progressista.