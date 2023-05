Piazza della Loggia, Mattarella: “Il Paese ha un debito di riconoscenza verso Brescia”

Spread the love

AGI – “Nel giorno dell’anniversario” della strage di Piazza della Loggia “i sentimenti di vicinanza e solidarietà si rivolgono in primo luogo ai familiari e ai discendenti di coloro che persero la vita, ai loro amici e compagni di lavoro. Alla comunità bresciana. Il Paese ha un debito di riconoscenza verso la Citta’ di Brescia, colpita per manifestare la sua opposizione irriducibile all’eversione”. Questo il ricordo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’anniversario della strage di Piazza della Loggia.

agi.IT