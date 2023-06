 Curiosità – Sottoscrizione a premi per la vittoria della democrazia lanciato dal Partito Comunista Italiano

Spread the love

Il documento emesso il primo marzo 1946, poco prima ed in vista della nascita della Repubblica Italiana e della vittoria della democrazia, è stato emesso dal Partito Comunista italiano che lanciava una sottoscrizione di 100 lire – il documento porta la firma di Palmiro Togliatti – prevedendo anche il rimborso alla pari senza interessi il 31 dicembre 1949 al sottostrittore o ai suoi eredi legittimi o testamentari

Un po’ di storia

La Repubblica italiana nacque in seguito ai risultati del referendum istituzionale, indetto per il 2 giugno 1946 per determinare la forma di Stato a seguito della fine della seconda guerra mondiale. Per la prima volta in Italia partecipavano anche le donne a una consultazione politica nazionale: risultarono votanti circa 13 milioni di donne e 12 milioni di uomini, pari complessivamente all’89,08% degli allora 28 005 449 aventi diritto al voto.

I risultati furono proclamati dalla Corte di Cassazione il 10 giugno 1946: 12 717 923 cittadini favorevoli alla repubblica e 10 719 284 cittadini favorevoli alla monarchia.[1] Il giorno successivo tutta la stampa dette ampio risalto alla notizia.