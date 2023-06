Via libera alla modifica degli statuti dei corpi

Spread the love

Deciso all’assemblea dei comandanti dei Vigili del Fuoco volontari del Trentino

Ieri, 1° giugno, a Cirè di Pergine si è svolta l’assemblea provinciale. Quello del volontariato pompieristico è un settore in salute, come testimoniano i dati che vedono in crescita sia il numero dei vigili del fuoco in servizio attivo, sia quello degli allievi

L’auditorium S. Orsola a Cirè di Pergine ha ospitato questa sera, 1° giugno, l’assemblea provinciale ordinaria dei comandanti dei corpi vigili del fuoco volontari del Trentino.

Tra i punti all’ordine del giorno, l’approvazione della relazione del presidente sull’attività svolta nel 2022, l’approvazione del bilancio consuntivo 2022, il parere sulla proposta di modifica dello statuto tipo dei corpi e regolamenti collegati e la consegna delle benemerenze. Presenti 165 comandanti.



Il presidente della Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino, Giancarlo Pederiva, nella sua relazione (approvata con 142 voti favorevoli), ha tracciato un bilancio dell’attività portata avanti nel 2022, l’anno del ritorno alla normalità.

Un anno che – accanto alla parte interventistica, che registra la disponibilità e la professionalità dei volontari h24, 365 giorni l’anno – ha visto i vigili del fuoco trentini in prima linea anche nella raccolta di beni di prima necessità da inviare nelle zone colpite dalla guerra in Ucraina e in un secondo momento in una delicata missione umanitaria in Moldavia.

Lo scorso mese di marzo 12 vigili del fuoco volontari hanno infatti trasportato l’attrezzatura necessaria per la costruzione di un campo di accoglienza in grado di ospitare fino a 512 persone, oltre ad un ingente carico (6 tonnellate) di beni alimentari.

