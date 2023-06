Spread the love

Cosa prevede il nuovo decreto su abusi edilizi case e costruzioni tra condono, sanatorie automatiche gratis, sanzioni e demolizioni? Quando si realizza un abuso edilizio, per evitare sanzioni e provvedimenti di demolizione dell’opera, bisogna chiedere relativa sanatoria al Comune di competenza.



Le opere edilizie considerate abusive sono quelle che violano la normativa urbanistica, cioè che vengono realizzate nei casi in cui, per legge, è obbligatorio richiedere un’autorizzazione comunale per l’esecuzione dei lavori e non viene presentata o quando le costruzioni vengono realizzate in difformità dal permesso stesso.

