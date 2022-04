Guerra Ucraina-Russia: bombardate 5 stazioni. Sale la tensione in Transnistria

Spread the love

tg24.sky.it

Attacchi missilistici russi sull’infrastruttura ferroviaria vicino a Zhmerynka. Si contano 5 morti e 18 feriti. “Vediamo che la Russia non ha raggiunto gli obiettivi che si è posta” ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in una conferenza stampa in Polonia, di ritorno da Kiev. Graduale ritorno da “questa settimana” dei diplomatici Usa in Ucraina e ulteriore aiuto americano di 700 milioni di dollari. Un incendio è divampato in un deposito di carburante nella località russa di Bryansk