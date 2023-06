Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco di Bergamo intervengono in supporto al distaccamento di Palazzolo (BS) per un incidente frontale tra due autovetture a Bolgare in via Cascina Campi. Due persone ferite di cui una incarcerata. I VVF hanno liberato il ferito e lo hanno affidato alle cure mediche.