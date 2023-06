Maltempo nelle Marche . 130 interventi dal pomeriggio di ieri

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Dal pomeriggio di ieri forti piogge hanno interessato le Marche, 130 gli interventi svolti finora dai vigili del fuoco soprattutto per soccorso ad automobilisti in difficoltà, prosciugamenti di locali seminterrati e vani ascensori, piccole frane ed alberi pericolanti.

Le zone più colpite sono state il maceratese, in particolare il comune di Corridonia, le frazioni di Villa Potenza, Sforzacosta di Macerata e Pollenza, dove sono stati effettuati 50 interventi; 40 interventi in provincia di Ancona, nei comuni di Osimo, Filottrano e Polverigi, e altrettanti interventi nel territorio di Pesaro Urbino, in modo particolare a Fano