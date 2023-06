Accoltellamento in Francia: almeno tre bambini e un adulto gravi

Spread the love

l ministro degli Interni Gerald Darmanin in un breve tweet, ha dichiarato: “Diverse persone, tra cui bambini, sono state ferite da un richiedente asilo siriano armato di coltello in un parco di Annecy”

Una furia cieca e un coltello in mano. Un uomo, un richiedente asilo di origine siriana, è stato arrestato in un parco della città alpina di Annecy nella Francia orientale dopo aver ferito un gruppo di bambini di circa tre anni, che si stavano divertendo in un parco cittadino , e almeno un adulto. Le vittime dell’accoltellamento hanno riportato ferite potenzialmente letali . Secondo fonti della polizia sarebbe esclusa una matrice terroristica del gesto.

