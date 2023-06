Un palazzetto per atletica e ciclismo indoor: ecco la nuova proposta per l’ex Velodromo

Spread the love

Dal 2008 il quadrante di Roma sud aspetta che si sciolga il nodo relativo al futuro dell’area dell’ex Velodromo, costruito per i Giochi del 1960 e demolito 15 anni fa. Il terreno è di proprietà di Eur Spa, ente partecipato al 90% dal Mef e al 10% da Roma Capitale, che ha presentato da tempo un progetto di edificazione (rivisto al ribasso, con una riduzione di cubature rispetto ad un primo tentativo del 2011) per il quale, però, difficilmente arriveranno i permessi a costruire da parte degli uffici comunali. Per questo Azione cerca di inserirsi e sbaragliare tutti con un progetto dettagliato e apparentemente molto sostenibile: l’EOS, Eur Omni Sport, un palazzetto per ciclismo e atletica.

