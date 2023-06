“Troppi decreti e con temi troppo diversi”: il richiamo alla maggioranza del presidente della Camera Fontana

Spread the love

Troppi decreti e con troppi argomenti. Ad avvertire la maggioranza e di riflesso il governo è il presidente della Camera, il leghista Lorenzo Fontana, che sottolinea che le dimensioni “molto ampie” dei provvedimenti del governo risultano “difficilmente compatibili con i ridotti tempi di esame parlamentare imposti dalla scadenza costituzionale dei provvedimenti d’urgenza”. Questo messaggio di Fontana arriva all’indomani della 18esima fiducia richiesta dal governo Meloni dal giuramento di fine ottobre. La terza carica dello Stato ha consegnato questa riflessione mercoledì scorso ai presidenti delle commissioni di Montecitorio, organismi che come noto preparano la buona parte dei testi legislativi che poi finiscono all’esame dell’Aula. Tali dimensioni dei decreti, continua Fontana, “rischiano di determinarne un’eccessiva compressione presso la Camera chiamata per seconda ad esaminare il provvedimento, ove l’iter presso la prima si prolunghi ben oltre i trenta giorni, come purtroppo la prassi degli ultimi anni attesta inequivocabilmente”.

il fatto quotidiano