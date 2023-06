Trump incriminato ancora, il caso dei file top secret a Mar-a-Lago. Di cosa è accusato l’ex presidente

Spread the love

Washington, 9 giugno 2023 – Donald Trump incriminato ancora. E questa volta per reati federali. Dopo il caso della pornostar Stormy Daniels, che Trump avrebbe pagato per il suo silenzio, il tycoon dovrà rispondere di altre sette imputazioni legate al trasferimento di file riservati dalla Casa Bianca alla sua residenza in Florida di Mar a Lago. E’ Trump stesso ad annunciarlo: “Sono stato convocato per martedì al tribunale alle tre del pomeriggio”, scrive sul suo social ‘Truth’. Il candidato alle presidenziali dovrà consegnarsi alle autorità per essere condotto davanti alla corte di Miami. Una scena già vista a New York ad aprile per la faccenda Daniels. L’ennesima tegola giudiziaria arriva un mese dopo la condanna per violenza sessuale e diffamazione ai danni della giornalista Jean Carroll (ai tempi Trump non era ancora in politica).

