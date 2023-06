Femminicidi. Spezzare con coraggio il ciclo della violenza

Spread the love

In Italia, ogni due giorni una donna viene uccisa dal proprio partner. Il fenomeno della violenza sulle donne parte da lontano, ha radici antiche in un retaggio culturale difficile da scardinare. È una violazione dei diritti umani che spezza vite, blocca lo sviluppo, divide le comunità. Maltrattamenti, stalking, omicidi riguardano tutti gli ambienti sociali e culturali, e impongono una riflessione collettiva per comprenderli e trovare gli iter migliori per eradicarli.

Raramente si tratta di gesti impulsivi, sono situazioni che si trascinano nel tempo con dinamiche piuttosto tipiche e identificabili, che si ripetono. Il “ciclo della violenza” è un’alternanza tra episodi di aggressività violenta e periodi di apparente tranquillità, la “luna di miele”, in cui l’aggressore finge che non sia accaduto nulla. La vittima non è responsabile, non ha nessuna colpa, la violenza è nella mente dell’aggressore. Le motivazioni sono molte e diverse, ma tutte hanno in comune la mancanza di rispetto e il disprezzo per la donna in sé.

