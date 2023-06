Ultraleggero in fase di decollo travolge le auto: due feriti, uno è grave

Spread the love

TRENTO – Un aereo ultraleggero ha travolto alcuni veicoli – pare due o tre, secondo le prime informazioni – durante la fase di decollo. È accaduto verso le 14.30 di oggi, 10 giugno 2023, in una pista erbosa per ultraleggeri tra Bleggio Superiore e Fiavè, in Trentino. Sono due i feriti, 63 e 79 anni. L’incidente non sembra fortunatamente avere avuto gravi. Il primo dei due feriti è stato portato in codice rosso in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, mentre il secondo ha rifiutato il trasporto. Sul posto, oltre al personale di soccorso, i carabinieri della Compagnia di Riva del Garda, che si occupano di ricostruire la dinamica dell’incidente, ed i vigili del fuoco volontari della zona.

