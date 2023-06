Dal corso per entrare nei vigili del fuoco al matrimonio, la storia di Stefania e Stefano

Spread the love

Due vigili del fuoco in servizio a Genova si sono sposati. La notizia è stata resa nota dal comando provinciale con un post sui suoi profili social in cui è raccontata la storia di Stefania e Stefano, accompagnata dagli hashtag #weddingfire #nonsolocolleghi #thatsamore.

“Non sono i primi, ma non c’è classifica di merito. Ma c’è il merito. Il merito di vincere entrambi – si legge nel post – il concorso per vigili del fuoco. C’è la combinazione di trovarsi a fare il corso di ingresso insieme, perché come farebbero, lei di Reggio Calabria e lui di San Lorenzo Nuovo, Viterbo, a incontrarsi?”

“Poi c’è quell’inaspettato clima romantico – prosegue il post – che le Scuole Centrali Antincendio, a Roma Capannelle, li porta a innamorarsi. Poi lui partecipa con successo a un corso per elicotterista e viene assegnato al Reparto Volo di Genova. Lei, dopo una breve parentesi al Comando di Alessandria, viene trasferita al Comando di Genova”.

GENOVATODAY.IT