Dal 16 al 18 giugno -Expo Universale 2023 e Notte Bianca al laghetto Eur

Vi aspettiamo Venerdì 16, Sabato 17 e Domenica 18 Giugno, dalle ore 10 alle ore 24, all’#ExpoUniversale2023, presso il laghetto dell’Eur, organizzato dalla WIO (World Intercultural Organization)! Il giornale IL FARO sarà lì con il Salotto Culturale dell’Eur a curare la Comunicazioni dell’Evento e gli incontri delle diverse realtà!

Il 17 Giugno anche la #NotteBiancaEur del Municipio IX! Fiera internazionale dei popoli e delle culture!

Ecco alcune delle locandine tra Spettacoli, meeting e forum, stand e mostre, Concorsi di canto con Talent e momenti olistici tra bellezza e benessere, immagini e 3 Concorsi di bellezza, Expo Italia e festival delle Arti Marziali, Expo Cina, Giappone, India, Festival Romania e Marocco..

Tantissimi i patrocini prestigiosi e le personalità che interverranno oltre ad imprenditori, professionisti e brand importanti!

Poi… tra temi legati alla Pace, all’Ambiente, la non discriminazione dei popoli e la non violenza di genere…..Tante le belle Sorprese che accoglieranno quanti verranno….#ingressogratuito nel cuore verde dell’EUR tra Viale Oceania, via Tupini, Viale America e Viale Europa..