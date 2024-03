“Solidarietà per la Disabilità e l’inclusione sociale”Evento organizzato da Fondazione Millennium e Associazione Mediterraneos Production

Spread the love

COMUNICATO STAMPA

Si è svolto con un grande successo di pubblico il 20 marzo a Torino, la 2a edizione della Giornata Internazionale dei diritti umani, quest’anno dedicata alla “Solidarietà per la Disabilità e l’inclusione sociale”, organizzata da Fondazione Millennium e Associazione Mediterraneos Production, in partnership con: Consiglio Regionale del Piemonte, Comitato Diritti Umani Regione Piemonte, Fondazione CRT, Ass. Senza Limiti, Nexxt Foundation ed il Circolo Della Stampa Sporting di Torino. L’evento si è articolato in tre momenti particolari, con la direzione e la brillante conduzione dalla giornalista anche attrice e cantante Elena Presti.

Un workshop mattutino di sensibilizzazione ed informazione al Circolo Della Stampa Sporting, con formatori ad allenatori delle suddette associazioni e fondazioni, varie testimonianze di persone disabili a loro volta esempi di vera inclusione sociale. Un pomeriggio dedicato al percorso sensoriale del cioccolato alla fabbrica “Pfatisch” insieme ai proprietari (la famiglia Ciocatto), con la collaborazione del regista Alessandro Rota (Ass. culturale Officine Ianòs), percorso sensoriale condotto dalla Dott.ssa Fernanda Cerrato (Referente Fondazione Millenium – Campania), Sophia Valente e la dott.ssa Merlo Daniela, rispettivamente socia e consigliera della Fondazione MillenniuM Ets. L’esperienza sensoriale è stata oggetto di valutazione secondo il metodo Toolkit UCL (dell’University College of London).

LLa serata dell’evento conclusivo, molto coinvolgente, si è svolta presso la prestigiosa sede di Palazzo Ceriana Mayneri con tantissima partecipazione di pubblico, abilmente presentata da Elena Presti che ha anche dedicato un medley delle sue hit coinvolgendo ballerini con disabilità ed ha introdotto le premiazioni di eccellenze fortemente impegnate a sostegno del mondo della disabilità e dell’inclusione sociale. Premiate dal Vicepresidente della Fondazione Millennium il dott. Federico Valente le personalità delle Istituzioni Piemontesi, tra cui: Il Presidente del Consiglio Regionale Stefano Allasia, l’Assessore alle politiche sociali della Regione Maurizio Marrone, il vicepresidente del Comitato Regionale diritti umani e civili Gianpiero Leo (inoltre Consigliere della Fondazione Crt), e Sara Zambaia Vicepresidente del Comitato Regionale diritti umani e civili.

Ad allietare la serata dall’inizio, le belle musiche del compositore, musicista e produttore Gianni Gandi (Presidente dell’Associazione Mediterraneos Production), l’importante partnership dell’evento l’Associazione Senza Limiti, per cui sono stati premiati: il presidente Gianni Ferigo, IronMauro con un momento di spettacolo e video del Carcarin (carro carnevale inclusivo), Tommy Crosara (campione europeo di judo), Luca Olivero (campione di immersione), ricordando l’importante sostegno di Adrea Vietti (vicepresidente Ass. Senza Limiti, organizzatore del campionato di nuoto italiano FISDIR, maggio 2024) e di Alfio Torrisi (consigliere Associazione Senza Limiti) Per la Nexxt Foundation è stato premiato, il Presidente Paolo Odierna (Presidente anche di US Company Advisor), che con il socio Simone Falcini, ha presentato il progetto della produzione di documentari e trasmissioni TV legate al mondo della disabilità, da promuovere sulla piattaforma di 170 Paesi.

Presente, inoltre, per la Nexxt Foundation Letizia Tang (stilista). Premiato Marco Berry (Presidente della Marco Berry onlus), con le sue molteplici iniziative per la disabilità. Premiati la Presidente dell’Ass. NSA (nuoto, subacquea e apnea) Marica Baggio, con il Vicepresidente Riccardo Squinzani ed il presidente dell’AICAS (associazione italiana cani d’assistenza e servizio) Vittorino Biglia ed il Dott. Claudio Pinto. Ai premiati è stata consegnata un’opera realizzata in esclusiva per l’occasione, intitolata “I 5 sensi” dal Maestro Ermenegildo Pannocchia. Sono stati assegnati attestati di merito e partecipazione a varie personalità tra cui l’Avvocato Laura Presti (Consigliere del Circolo Stampa Sporting), il collaboratore dell’Associazione Mediterraneos Production ed imprenditore Amway Stefano Mirabello, Presidenti di Associazioni, tra cui Michela Vita ed il figlio Alessandro per l’iniziativa Buio in pista (per ipovedenti e ciechi) e l’Associazione Cuori Blu Autismo.