Cadavere di uomo trovato in un’area boschiva nel Torinese

Spread the love

l cadavere di un uomo di origini romene è stato ritrovato oggi in un’area boschiva di via Croce a San Mauro Torinese. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso da parte carabinieri della compagnia di Chivasso, intervenuti con l’ausilio della squadra scientifica e dei vigili del fuoco di Torino. Il corpo dell’uomo, sul quale ci sarebbero segni di traumi da caduta, si trovava vicino a una scarpata. L’allarme è scattato intorno alle 7 di questa mattina. (lospiffero.com)