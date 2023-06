Padre Zanottelli tuona contro la Chiesa: Questo funerale (in Duomo) non s’ha da fare!

Spread the love

Forse il podio degli odiatori andrebbe aggiornato. Dopo il professor Montanari che in qualità di Rettore dell’Università per stranieri di Siena, ha deciso autonomamente di non mettere le bandiere a mezz’asta per la morte dell’ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi, è arrivata fresca di giornata l’intervista di Padre Zanottelli, il religioso, presbitero e missionario italiano.

Alex Zanottelli si è scagliato contro la decisione della Chiesa per aver scelto di accogliere la salma di Berlusconi nel Duomo di Milano. “Significa esaltare un uomo – ha commentato – mentre dobbiamo avere il coraggio di dire quello che è stato. Altrimenti continueremo a fare della amoralità berlusconiana la nostra etica quotidiana. La Chiesa poteva risparmiarsi di accoglierlo: vuol dire benedire tutto quello che ha fatto. Tra Ruini e Berlusconi c’è stato un notevole connubio ma questa non è la Chiesa di Francesco”.

il riformista