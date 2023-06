Incendio a Lampedusa, fiamme nell’hotspot

Spread the love

Incendio è divampato nella giornata di ieri, domenica 18 Giugno, nel padiglione 2 dell’hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa. Dopo qualche attimo di apprensione, i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme.

Un principio di incendio è stato sedato dai vigili del fuoco nel padiglione 2 dell’hotspot migranti di contrada Imbriacola (Lampedusa) nella giornata di ieri. Per motivi ancora da accertare, alcuni vestiti hanno preso fuoco e sono stati lanciati contro una lastra in plexiglass, da cui è subito scaturita una densa nube di fumo nero. Secondo quanto raccolto dalle informazioni che sono circolate fino a questo momento, sembra che il rogo sia divampato in modo involontario.

NOTIZIE.IT